В Росії призначили нового командувача Об'єднаного угруповання армії: що про нього відомо

Росія знову проводить кадрові перестановки військового керівництва через провали своєї армії у війні проти України.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив командувачем об'єднаного угруповання військ армії РФ генерала Сергія Суровікіна.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на представника Міноборони Ігоря Конашенкова.

"Рішенням міністра оборони Російської Федерації командувачем об'єднаного угруповання військ (сил) у районі проведення спеціальної військової операції (війни – ред.) призначено генерала армії Сергія Суровікін", - заявив він.

Раніше Суровікін командував російськими військами у Сирії, а під час так званої "спецоперації" в Україні очолював південне угруповання.

Що відомо про Сергія Суровікіна

Російський воєначальник, генерал армії (2021). Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації (від 31 жовтня 2017 року).

У серпні 1991 року у званні капітана виконував обов'язки командира 1-го мотострілецького батальйону 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Батальйон у складі 20-ти БМП-1 та одного БРДМ-2 був за наказом Державного комітету з надзвичайного стану відправлений для виставлення комендантських постів на Садовому кільці. Під час інциденту в тунелі на Садовому кільці в ніч з 20 на 21 серпня колону було зупинено натовпом. Суровікін вимагав пропустити колону і зробив два попереджувальні постріли вгору з табельної зброї. Згодом стало відомо, що загинули троє молодих людей. Після інциденту Суровікін був заарештований. Він близько 7 місяців перебував під вартою під час попереднього слідства. Внаслідок розслідування звинувачення було знято. Більше того, Суровікін був не просто звільнений, а підвищений у званні особистим наказом тодішнього президента Росії Бориса Єльцина.

У квітні 2004 року в кабінеті командира дивізії генерал-майора Суровікіна у присутності його та заступника командувача військ округу застрелився заступник командира дивізії з озброєння полковник Андрій Штакал. За даними ЗМІ, приводом для суїциду стала незадовільна оцінка дій полковника.

Від січня по квітень 2019 року Суровікін командував Угрупуванням військ Збройних сил Росії у Сирії. Друге перебування на цій посаді.

"Розкол" у Кремлі та кадрові зміни

Напередодні Володимир Путін призначив нового керівника східного військового округу. Його очолив угруповання Рустам Мурадов.

Також раніше у Кремлі призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем Західного військового округу. Він керував російськими військами у Сирії.

На тлі критики мобілізації в РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Крім того, Путін присвоїв звання генерал-полковника главі Чечні Рамзану Кадирову. Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав це "плювком в обличчя російських офіцерів".

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