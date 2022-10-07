Путін призначив нового керівника східної групи військ

Російський президент-диктатор Володимир Путін призначив нового керівника східного військового округу. Очолив угруповання Рустам Мурадов.

Про це повідомив глава Дагестану Сергій Меліков у Telegram.

"Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу - одного з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни", - йдеться у його повідомленні.

До слова, раніше Мурадов командував російськими військами на окупованому Донбасі. Він має досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Варто зауважити, що у Кремлі раніше призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем Західного військового округу. Він керував російськими військами у Сирії.

"Розкол" у Кремлі

На тлі критики мобілізації в РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу. Саме на нього "фюрер" перекладе провину за поразку у війні. Наразі очільник Кремля шукає підтримку серед силовиків, аби хоч якось зміцнити свої позиції.

Крім того, Путін присвоїв звання генерал-полковника главі Чечні Рамзану Кадирову. Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав це "плювком в обличчя російських офіцерів".

Російське видання "Медуза" пише, що у Кремлі Володимира Путіна бояться. Втім, його більше не поважають через згубні рішення, які "фюрер" ухвалює сам. Путін ставить "російські еліти" перед фактом, який не завжди підтримує керівна гілка РФ.

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