Путін відзначає ювілей 70 років: як соцмережі "привітали" диктатора

Українців сподіваються, що нинішній день народження стане для російського лідера останнім.

Президент Росії Володимир Путін відзначає 70-річний ювілей 7 жовтня.

У Мережі російського диктатора "вітають" з днем народження мемами і карикатурами, а також побажаннями пережити всі ті страждання, яких зазнали українці через розв'язану ним війну.

ТСН.ua зібрав у соцмережах яскраві "привітання" Путіну.

Happy Birthday Mr. President pic.twitter.com/AOO3tzuuTm — Процишин Офіційний (@ProtsyshynOff) October 7, 2022

росія це не тільки #путін, його підтримали тисячі росіян, які прийшли на українську землю вбивати людей. Але рішення про вторгнення прийняв путін, тому в його день народження щиро бажаю йому здохнути в муках і горіти в пеклі pic.twitter.com/IsXxx92QQ9 — angrybee (@Inna60572274) October 7, 2022

А не дарма путін народився у всесвітній день бавовни — ms.antevorta (@lady_antevorta) October 7, 2022

У Санкт-Петербурзі росіян шикують у фразу «путін наш президент», поки на фронті інших росіян ЗСУ вкладають штабелями. https://t.co/X5BQNyNCbO pic.twitter.com/yzft7kh5FD — ℐℊℴℛ (@IgorSoloha) October 7, 2022

Бажаю, в день народження хйла, щоб він не пішов швидко і спокійно, а щоб він встиг пережити все те, що пережили люди в Сирії, Бучі, Ізюмі, щоб він відчув все, що відчували вони, встиг побувати в кожній катівні, які влаштували на території України його личинки. І тільки так! — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) October 7, 2022

Мрія кожного українця



В.Путін

1952-2022 — Женя (@eloozan) October 7, 2022

У Росії шукають заміну Путіну

Експерти вважають, що в Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. За словами Піонтковського, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, щоб пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

Військовий експерт Валентин Бадрак оцінив кілька кандидатур на пост його наступника. Експерт вважає, що в Кремлі навряд чи розглядають секретаря радбезу РФ Миколу Патрушева, відомого радикальними антизахідними та антиукраїнськими поглядами. Заступник голови радбезу Дмитро Мєдвєдєв цілком би підійшов під шаблон "слухняного хлопчика", але заплямував себе клоунськими заявами про використання ядерної зброї, ракет тощо.

За словами Бадрака, на цю роль може підійти губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Також експерт зазначає, що кандидатом на заміну російського диктатора називають і сина Патрушева - Дмитра.

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