Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін відзначає ювілей 70 років: як соцмережі "привітали" диктатора

Дата публікації
Перегляди
8068
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін відзначає ювілей 70 років: як соцмережі "привітали" диктатора

Фото: Associated Press

Українців сподіваються, що нинішній день народження стане для російського лідера останнім.

Президент Росії Володимир Путін відзначає 70-річний ювілей 7 жовтня. 

У Мережі російського диктатора "вітають" з днем народження мемами і карикатурами, а також побажаннями пережити всі ті страждання, яких зазнали українці через розв'язану ним війну. 

ТСН.ua зібрав у соцмережах яскраві "привітання" Путіну.

У Росії шукають заміну Путіну

Експерти вважають, що в Росії Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, адже Україна категорично відмовилася від переговорів із нинішнім главою Кремля.

Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловив переконання, що для Путіна нинішній день народження 7 жовтня стане останнім у Кремлі.

Політолог Андрій Піонтковський розповів, що найближчий соратник Володимира Путіна Юрій Ковальчук розробив план усунення російського лідера від влади. За словами Піонтковського, Ковальчук "зрозумів, що війну програно", і запропонував Путіну піти, щоб пом'якшити умови майбутньої капітуляції РФ.

Військовий експерт Валентин Бадрак оцінив кілька кандидатур на пост його наступника. Експерт вважає, що в Кремлі навряд чи розглядають секретаря радбезу РФ Миколу Патрушева, відомого радикальними антизахідними та антиукраїнськими поглядами. Заступник голови радбезу Дмитро Мєдвєдєв цілком би підійшов під шаблон "слухняного хлопчика", але заплямував себе клоунськими заявами про використання ядерної зброї, ракет тощо.

За словами Бадрака, на цю роль може підійти губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Також експерт зазначає, що кандидатом на заміну російського диктатора називають і сина Патрушева - Дмитра.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
8068
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація