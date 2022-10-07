Росіяни викрали печатку Запорізької АЕС — Енергоатом

Печатка Запорізької АЕС, яка використовувалась до 5 жовтня, вже недійсна. Її замінять на нову.

Російські окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Внаслідок цього президент ДП "НАЕК "Енергоатом" був змушений ввести у дію нову печатку.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора (6 жовтня - ред.) окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим президент ДП "НАЕК "Енергоатом", який тимчасово виконує обов’язки генерального директора ЗАЕС, Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП "Запорізька АЕС" та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін своїм указом встановив статус організації ЗАЕС, що експлуатує. Так, очільник Кремля доручив долучити до федеральної власності РФ всі об'єкти Запорізької АЕС.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав будь-які рішення нинішнього керівника Росії Володимира Путіна щодо Запорізької електростанції "нікчемними" та "безглуздими".

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