Зеленський назвав нікчемними будь-які рішення Путіна щодо ЗАЕС

Близько пʼятисот окупантів наразі перебувають на Запорізькій АЕС.
Президент України Володимир Зеленський назвав будь-які рішення нинішнього керівника Росії Володимира Путіна щодо Запорізької електростанції "нікчемними" та "безглуздими".
Про це Зеленський сказав під час свого звернення 6 жовтня.
"Лише українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. Міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде", - додав Зеленський.
Він повідомив, що наразі на ЗАЕС перебувають близько пʼятисот окупантів.
"А це не що інше, як пʼятсот ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію", - додав президент України.
Нагадаємо, Путін підписав незаконний "указ", відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.
В українському "Енергоатомі" назвали нікчемними, абсурдними та неадекватними "указ" Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".
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