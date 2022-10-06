Зеленський назвав нікчемними будь-які рішення Путіна щодо ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський назвав будь-які рішення нинішнього керівника Росії Володимира Путіна щодо Запорізької електростанції "нікчемними" та "безглуздими".

Про це Зеленський сказав під час свого звернення 6 жовтня.

"Лише українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. Міжнародна спільнота контактуватиме щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність. Була, є і буде", - додав Зеленський.

Він повідомив, що наразі на ЗАЕС перебувають близько пʼятисот окупантів.

"А це не що інше, як пʼятсот ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку всім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією та за її повну демілітаризацію", - додав президент України.

Нагадаємо, Путін підписав незаконний "указ", відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.

В українському "Енергоатомі" назвали нікчемними, абсурдними та неадекватними "указ" Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

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