Мурашов не буде директором Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов більше не працюватиме на атомній станції.

Мурашова, якого раніше викрали російські окупанти, звільнили з полону. Втім, керівні обов'язки на АЕС він не буде виконувати.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить", - йдеться у повідомленні.

В організації також зазначили, що цього тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви для продовження консультацій з метою "якнайшвидшого узгодження і впровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС".

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС.

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