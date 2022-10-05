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Мурашов не буде директором Запорізької АЕС - МАГАТЕ

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Мурашов не буде директором Запорізької АЕС - МАГАТЕ

Фото: Енергоатом

Генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов більше не працюватиме на атомній станції. 

Мурашова, якого раніше викрали російські окупанти, звільнили з полону. Втім, керівні обов'язки на АЕС він не буде виконувати.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Пан Мурашов зараз перебуває зі своєю сім'єю і не буде продовжувати роботу на ЗАЕС. Поки що незрозуміло, хто його замінить", - йдеться у повідомленні. 

В організації також зазначили, що цього тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушить до Києва, а потім до Москви для продовження консультацій з метою "якнайшвидшого узгодження і впровадження охоронної зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС". 

Нагадаємо, 30 вересня російські загарбники викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та з зав'язаними очима відвезли в невідомому напрямку. 3 жовтня окупанти відпустили гендиректора АЕС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2340
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