Мурашов не будет директором Запорожской АЭС – МАГАТЭ

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов больше не будет работать на атомной станции.

Мурашова, которого раньше похитили российские оккупанты, освободили из плена. Впрочем, руководящие обязанности на АЭС он не будет выполнять.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Господин Мурашов сейчас находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС. Пока неясно, кто его заменит", — говорится в сообщении.

В организации также отметили, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения консультаций с целью "скорейшего согласования и внедрения охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС".

Напомним, 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС.

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