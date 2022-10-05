В оккупированном Мариуполе выстроилась огромная очередь за гуманитаркой (видео)

У жителей оккупированного Мариуполя нет средств к существованию, а потому вынуждены ждать гуманитарку, которую иногда завозят россияне.

В оккупированном Мариуполе местные жители, которым удалось выжить во время осады города российскими войсками, вынуждены стоять в длинных очередях за гуманитарной помощью, иногда завозимой захватчиками.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

"Мариуполь. Левобережный район. Выдача внезапной гуманитарной помощи. Правда, похожа на жизнь, когда нет нужды брать кучу самых дешевых продуктов?", — говорится в описании видео.

Однако город не сдается, ведь Мариуполь – это Украина.