В Мариуполе бюджетники должны сдать украинские паспорта – Андрющенко

Речь идет об педагогах, медиках, работниках администраций. Именно они будут получать деньги из российского бюджета. Впоследствии список расширят.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Единственное, что отличает их от других людей, которые пойдут по паспортизации по Мариуполю, что они должны сдать все украинские паспорта. Фактически людей берут в заложники и будут содержать на оккупированной территории", — подчеркнул он.

По словам Андрющенко, мариупольцев фактически закрывают на оккупированной территории для этого. Делают это для того, чтобы люди не могли поехать в Украину. Андрющенко отмечает: если люди не согласятся публично это сделать, то их арестуют.

"Люди исчезают, оказываются в подвалах Донецка, в тюрьмах Оленевки. Все это понимают, фактически у людей нет выбора. Но до этого они должны сбежать из Мариуполя по любому пути или будут вынуждены пройти эту процедуру", — сказал Андрющенко.

Оккупанты создают соответствующие условия процесса получения паспортов РФ и для других категорий населения, подчеркнул чиновник. "Люди сталкиваются с кучей проблем. Разная помощь, какие-то социальные выплаты, выплаты зарплаты, чтобы работать, перерегистрация транспортных средств — у человека не остается иного пути, как получить паспорт", — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщалось, российские кафиры продолжают сносить дома в захваченном Мариуполе. Под снос попала многоэтажка на улице Куприна,3. Оккупанты обнародовали новые списки.

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