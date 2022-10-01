Неожиданно: Казахстан помогает России советской военной техникой — эксперт

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из Казахстана в Россию едут колонны военной техники. Возможно, это китайское вооружение, перемещаемое через Казахстан.

Об этом Жданов рассказал на своем Ютуб-канале.

По словам эксперта, российский диктатор Владимир Путин мог обсудить вопрос поставки военной техники с китайским лидером во время Шанхайского саммита.

"Потому что в Китае очень много советской техники, которая поставлялась туда (в Казахстан – ред.). До 2017 года на вооружении их армии было много такой техники. А Казахстан – это сателлит и сфера влияния Китая. Вполне возможно, что на Шанхайском саммите Путин мог обсуждать этот военно-технический вопрос с Си Цзиньпинем, или это Китай через Казахстан гонит военную помощь России, или это Казахстан из своих старых советских запасов дает технику Российской Федерации", — отметил эксперт.

Следует отметить, что в Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне в Украине, на которую в ночь на 24 февраля напала Россия. Между тем, казахи открыто заявляют, что не поддерживают вторжение Путина в Украину.

Напомним, беглым от мобилизации россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном.

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