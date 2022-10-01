Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неожиданно: Казахстан помогает России советской военной техникой — эксперт

Дата публикации
Просмотры
3655
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Неожиданно: Казахстан помогает России советской военной техникой — эксперт

В Россию едут эшалоны военной техники из Казахстана.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что из Казахстана в Россию едут колонны военной техники. Возможно, это китайское вооружение, перемещаемое через Казахстан.

Об этом Жданов рассказал на своем Ютуб-канале.

По словам эксперта, российский диктатор Владимир Путин мог обсудить вопрос поставки военной техники с китайским лидером во время Шанхайского саммита.

"Потому что в Китае очень много советской техники, которая поставлялась туда (в Казахстан – ред.). До 2017 года на вооружении их армии было много такой техники. А Казахстан – это сателлит и сфера влияния Китая. Вполне возможно, что на Шанхайском саммите Путин мог обсуждать этот военно-технический вопрос с Си Цзиньпинем, или это Китай через Казахстан гонит военную помощь России, или это Казахстан из своих старых советских запасов дает технику Российской Федерации", — отметил эксперт.

Следует отметить, что в Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне в Украине, на которую в ночь на 24 февраля напала Россия. Между тем, казахи открыто заявляют, что не поддерживают вторжение Путина в Украину.

Напомним, беглым от мобилизации россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация