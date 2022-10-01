У Маріуполі бюджетники повинні здати українські паспорти - Андрющенко

Наразі йдеться про освітян, медиків, працівників адміністрацій. Саме вони будуть отримувати гроші з російського бюджет. Згодом перелік розширять.

Про це Суспільному розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Єдине, що відрізняє їх від інших людей, які підуть шляхом паспортизації по Маріуполю, що вони повинні здати всі українські паспорти. Фактично людей беруть в заручники і будуть утримувати на окупованій території",- наголосив він.

За словами Андрющенка, маріупольців фактично зачиняють на окупованій території для того. Роблять це для того, аби люди не мали змогу поїхати до Україи. Андрющенко наголошує: якщо люди не погодяться публічно це зробити, то їх арештують.

"Люди зникають, опиняються у підвалах Донецька, у тюрмах Оленівки. Всі це розуміють, фактично в людей немає вибору. Але до того вони мають втекти з Маріуполя будь-яким шляхом або будуть змушені пройти цю процедуру", - сказав Андрющенко.

Окупанти створюють відповідні умови процесу отримання паспортів РФ й для інших категорій населення, наголосив чиновник. "Люди стикаються з купою проблем. Різна допомога, якісь соціальні виплати, виплати зарплати, щоб працювати, перереєстрація транспортних засобів - у людини не залишається іншого шляху, як отримати паспорт", - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують зносити будинки у захопленому Маріуполі. Під знесення потрапила багатоповерхівка на вулиці Купріна,3. Окупанти оприлюднили нові списки.

Читайте також: