У Приморському районі Маріуполя електрику дали лише у два відсотки будинків

Російські окупанти лише обіцяють людям про обіцяне покращення життя у захопленому Маріуполі.

Так звана влада Маріуполя прозвітувала, що у Приморському районі під'єднали до електропостачання 168 приватних будинків. До слова, це за весь період окупації.

Повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Втім, у Приморському районі міста обліковується 9146 приватних будинків. Лкупанти провели електрику у майже 2% будинків.

"Та сама ситуація з водопостачанням. Варто зазначити, що Приморський район приватної забудови один з найменш постраждалих від бомбардувань Росії. Така вона, реальність. А зима - близько", - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують зносити будинки у захопленому Маріуполі. Під знесення потрапила багатоповерхівка на вулиці Купріна,3. Окупанти оприлюднили нові списки.

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