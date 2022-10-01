ЗСУ відвоюють Лиман протягом наступних 72 годин - ISW

Українські збройні сили взяли в оточення угруповання російських військ під Лиманом і тримають під вогневим контролем усі логістичні шляхи.
Українські сили, ймовірно, відвоюють або оточать Лиман протягом наступних 72 годин.
Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW).
30 вересня російські сили продовжували відходити з позицій быля Лимана, оскільки українські сили продовжували оточувати російські війська в цьому районі, відзначили аналітики.
"Офіційні особи" так званої "ДНР" і російські військові кореспонденти заявили, що російські сили все ще контролюють Лиман, але відійшли зі своїх позицій у Дробишевому (приблизно 6 км на північний захід від Лимана) та Ямполі (приблизно 13 км на південний схід від Лимана), - йдеться у звіті.
За даними аналітиків, російські джерела стверджували, що російські сили все ще контролюють одну дорогу з Лимана до Торського, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишеве-Торське в районі Ставок.
Раніше стало відомо, що збройні сили України, ймовірно, завершили оточення російських військ у місті Лиман на півночі Донецької області. Експерти прогнозують, що українські військові зможуть взяти місто найближчим часом, якщо окупанти не отримають підкріплення.
Аналітики вважают, що успіх ЗСУ в Лимані матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і дозволить українським військам загрожувати російським позиціям в районі Сєвєродонецька й Лисичанська.
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