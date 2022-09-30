"Виділятимуть багато і смачно": Арестович пояснив, як працює лендліз

Процедура лендлізу насправді вже давно працює. Програма розрахована на півтора-два роки і має за мету повне переозброєння української армії на західні зразки, а також – фізичний розгром російської армії.

Періодично в межах лендлізу США виділяють Україні великі суми грошей. Так, 29 вересня було виділено 12 млрд дол. і це ще не кінець.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Наведімо лад у цьому питанні. Перше: лендліз – це не постачання. Лендліз – це правове положення, яке дозволяє президенту США спростити організацію постачань і розширити їхню номенклатуру. Тобто це процедура, яка дозволяє президенту "на коротці" спілкуватися з військово-промисловим комплексом і все постачати. Вони це попередили, спростили йому процедуру. Ось ця процедура вже давно працює", – пояснив Арестович.

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Він продовжив, що ціллю лендлізу, як неоднократно було заявлено, є повне переозброєння ЗСУ на західні зразки.

"Увага ­– повне переозброєння. Взагалі не залишиться радянської зброї, буде тільки західна. Програма, яка була написана, це – півтора-два роки. Це означає в тому числі і авіацію, друзі мої. Взагалі – повний комплекс послуг: від банно-пральних до аерокосмічних. Ця програма переозброєння здійснюється планово, іноді позапланово – коли ми потребуємо нової номенклатури боєприпасів, озброєння, техніки у зв’язку з обстановкою на фронті", – розповів радник ОП.

Він також нагадав, що в межах лендлізу Пентагон відібрав у США 1300 підприємств, які мають бути завантажені цією програмою переозброєння української армії та постачанням озброєння союзникам, які віддали Україні свою радянську техніку. Також йдеться про закупівлю зброї в інших місцях та виробництво зброї американською військовою промисловістю для армії України та США.

"Періодично в межах цього лендлізу виділяються великі суми. Перше жовтня на носі і от там виділили 12 мільярдів. Виділятимуть ще багато, смачно і ми це точно знаємо. Нам сказали: "Ми вас не кинемо. Скільки знадобиться підтримки – стільки й знайдуть". Нагадаю, ціллю є розгром Російської Федерації фізично тут, в Україні, і переозброєння української армії за підсумками війни на західне озброєння повністю", – зауважив Арестович.

"З першого жовтня, можливо, піде те чи в тих кількостях, чого не ходило досі", – заінтригував він.

Нагадаємо, 29 вересня Сенат США погодив виділення Україні понад 12 млрд дол. для допомоги у протистоянні російській агресії.

Зауважимо, за словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, Україна отримає за лендлізом, окрім HIMARS, танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin та, можливо, системи ППО Patriot, які допоможуть закрити небо.

Водночас військовий експерт Олег жданов оцінив, що після отримання зброї від США за програмою лендлізу ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ на всій лінії фронту.

Допомога від США: коли Україна отримає озброєння по лендлізу - Маркарова в ТСН

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