"Це стосується самe HIMARS": пані посол прокоментувала заборону ударів по РФ зброєю зі США

Україна та США домовилися про незастосування лише систем HIMARS для ударів по території Росії. Решти типів наданого озброєння це не стосується.

Окрім того, США не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України за допомогою американської зброї по території окупованого Криму.

Про це пані посол України у США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Так, дипломатка прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати отримане від Заходу озброєння для ударів по території Росії. На уточнювальне запитання, чи стосується це обмеження лише системи HIMARS, Маркарова відповіла, що "це стосується самe HIMARS".

Резніков також заявляв, що Україна має зобов’язання не застосовувати західну зброю на території РФ, проте Криму це не стосується. Пані посол підтвердила інформацію про відсутність обмежень до використання західної зброї в Криму.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що анонсоване передавання Україні 18 систем HIMARS від США триватиме "кілька років".

На думку військового експерта Петра Черника, така заява була зроблена задля введення ворога в оману.

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