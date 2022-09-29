Постачання 18 нових HIMARS до України займе декілька років – Пентагон

Анонсоване передавання Україні 18 HIMARS від Сполучених Штатів, триватиме "кілька років".

Сполучені Штати оголосили про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Низка важливого військового обладнання входить до пакету, але одна частина буде передана нашій державі в довгостроковій перспективі.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У міністерстві оборони США пояснили, що останній пакет включає 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS разом із відповідними боєприпасами.

Сполучені Штати купуватимуть ці системи у виробника, щоб надати їх Україні, а не вилучати їх безпосередньо зі своїх військових складів, як це було зроблено раніше з 16 HIMARS, надісланими в Україну за розпорядженням президента Байдена.

За словами високопосадовця оборонного відомства, може знадобитися деякий час, поки обіцяні HIMARS прибудуть до України.

"Закупівля та доставка цих систем HIMARS і відповідних боєприпасів займе кілька років", – сказав чиновник. "Оголошення — це лише початок процесу закупівель".

Зазначається, що у разі необхідності ця довгострокова закупівля нових HIMARS для України не завадить вилучати системи для постачання з американського резерву.

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони знадобляться українським Збройним силам у майбутньому. Це дійсно значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз. Це жодним чином не виключає того, що ми продовжуватимемо інвестувати в їхні нинішні сили, використовуючи можливості, які доступні сьогодні, і які ми можемо отримати сьогодні з американських запасів", – пояснив представник Пентагону.

Також до останнього пакету військової допомоги Україні увійшли 150 позашляховиків класу Humvee ("Хамві"), 150 тактичних автомобілів, обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронежилети та низка захищених систем зв'язку, систем спостереження та оптики.

Високопосадовець Міноборони США зазначив, що окрім 16 систем HIMARS, які Штати вже надали Україні, союзники передали Україні ще 10 еквівалентних реактивних систем залпового вогню. Чиновник зазначив, що українці дуже ефективно використали ці системи.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS. Також США передадуть 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками та іншу безпекову допомогу.

Нагадаємо, пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна отримає системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких навіть немає на озброєнні армії Німеччини. Пізніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T та іншу військову допомогу

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