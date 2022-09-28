Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS

Також США передадуть 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет допомоги на 1,1 мільярда доларів, який включатиме 18 передових ракетних систем HIMARS і боєприпасів до них.
Про це повідомили у Міністерстві оборони США.
Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела раніше повідомляло про деталі цієї допомоги.
Пакет включає фінансування 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками.
Також у пакеті фінансування близько 300 транспортних засобів, десятки вантажівок і причепів для транспортування важкої техніки, різноманітні радари, засоби зв’язку та спостереження, а також інше спорядження для солдатів. Крім того, у пакеті допомоги - фінансування обладнання для виявлення вибухівки, а також технічне обслуговування та навчання.
Пізніше Пентагон опублікував список, що планує передати Україні у новому пакеті оборонної допомоги.
- 18 ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS і відповідних боєприпасів;
- 150 броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності HMMWV (Хамві. - Ред.);
- 150 тактичних машин для буксирування зброї;
- 40 вантажівок і 80 причепів для перевезення важкої техніки;
- два радари для безпілотних літальних систем;
- 20 багатофункціональних РЛС;
- протидії безпілотним літальним системам;
- тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження, оптика;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- бронежилети та інше польове спорядження;
- фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Раніше у ЗМІ писали, що Конгрес США попередньо погодив виділення Україні $12 млрд.
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