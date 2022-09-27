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Конгрес США попередньо погодив виділення Україні $12 млрд – ЗМІ

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Конгрес США попередньо погодив виділення Україні $12 млрд – ЗМІ

Фото: Associated Press

Опівночі цієї п'ятниці Конгрес США має ухвалити законопроєкт про витрати.

Представники партій Конгресу Сполучених Штатів попередньо погодили передбачити в бюджеті на наступний, 2023-й фінансовий рік (який починається 1 жовтня) майже 12 мільярдів доларів допомоги для України.

Про це інформує Reuters.

Учасники переговорів щодо законопроєкту про витрати в Конгресі США погодилися включити майже 12 мільярдів доларів нової військової та економічної допомоги Україні. У виданні наголошують, що це свідчить про постійну двопартійну підтримку США уряду України після вторгнення Росії.

Також конгресмени виділять фінансування для афганських біженців.

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову й економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів.

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