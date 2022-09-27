Ядерна загроза РФ: Жданов пояснив, чи допоможе Україні лендліз

Програма лендлізу США для України, яка має запрацювати вже від 1 жовтня, допоможе навіть протистояти ядерним загрозам Росії.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, Україна ще не має такої зброї, щоб протистояти потенційним ядерним атакам Росії.

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"Це можуть бути літаки або протиракетні комплекси. Це те, що може протистояти ядерним загрозам Росії. За вийнятком того, коли РФ застосує тактичну зброю. Адже вона доставляється за допомогою гармат. Гарматний постріл ще ніхто не може перехопити. Немає засобів для перехоплення. Допоможе ленд-ліз тим, що розширить номенклатуру зброї, що нам передається, збільшить наші можливості і вірогідність її відбиття, якщо її запускатимуть ракетами", — пояснив Жданов.

Раніше Олег Жданов розповів, коли перша зброя з лендлізу опиниться в Україні.

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