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Захід надасть будь-яку зброю, бо залежить від перемоги України - Жданов

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Захід надасть будь-яку зброю, бо залежить від перемоги України - Жданов

У Білому домі усвідомлюють: якщо програє Україна, програє і Америка.

Сполучені Штати нададуть Україні зброю, в тому числі, і ракети дальністю до 300 км.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.

"Справа - у домовленостях. Якщо ми пообіцяємо США і дотримуємося слова, вони нададуть будь-які види зброї. Ба більше, тепер вони залежать від нас так само, як ми від них. Якщо ми залежимо від них у постачанні зброї, то вони залежать від нашої перемоги", - зазначив Жданов.

За його словами, у Білому домі усвідомлюють: якщо програє Україна, програє і Америка.

"Розуміючи відповідальність, Сполучені Штати просто не можуть дати нам програти в цій війні", - додав експерт.

Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
619
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