Захід надасть будь-яку зброю, бо залежить від перемоги України - Жданов

У Білому домі усвідомлюють: якщо програє Україна, програє і Америка.
Сполучені Штати нададуть Україні зброю, в тому числі, і ракети дальністю до 300 км.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.
"Справа - у домовленостях. Якщо ми пообіцяємо США і дотримуємося слова, вони нададуть будь-які види зброї. Ба більше, тепер вони залежать від нас так само, як ми від них. Якщо ми залежимо від них у постачанні зброї, то вони залежать від нашої перемоги", - зазначив Жданов.
За його словами, у Білому домі усвідомлюють: якщо програє Україна, програє і Америка.
"Розуміючи відповідальність, Сполучені Штати просто не можуть дати нам програти в цій війні", - додав експерт.
Нагадаємо, в Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.
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