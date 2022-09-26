Ракетний обстріл Харківщини: росіяни вбили 15-річну дівчину

Російські окупанти у понеділок, 26 вересня, ракетами обстріляли Первомайське на Харківщині.

Через ракетний удар на місці трагедії загинула 15-річна дівчина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі. Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський у Харківській області. Влучили у об'єкт цивільної інфраструктури та приватні будинки.

Читайте також: