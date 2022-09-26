Ракетный обстрел Харьковщины: россияне убили 15-летнюю девушку

Российские оккупанты в понедельник, 26 сентября, ракетами обстреляли Первомайский в Харьковской области.
Из-за ракетного удара на месте трагедии погибла 15-летняя девушка.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девушка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский в Харьковской области. Попали в объект гражданской инфраструктуры и частные дома.
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