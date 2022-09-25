Вибухи чутно в Бєлгородській області Росії

Вибухи пролунали ввечері 25 вересня в місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Росії.
Ймовірно, це здетонувала ракета під час її запуску.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
"Пишуть, що у Шебекіно було гучно. Пишуть, що одна ракета здетонувала під час запуску. Знову", – йдеться в повідомленні.
Наразі в Росії не коментували повідомлення про вибухи в Бєлгородській області.
Нагадаємо, ввечері 24 вересня в районі аеропорту в російському Курську втеж було чутно звуки вибухів. У напрямку летовища прямували пожежні машини.
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