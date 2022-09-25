Взрывы слышны в Белгородской области России

Взрывы раздались вечером 25 сентября в городе Шебекино в Белгородской области России.
Вероятно, это сдетонировала ракета при ее запуске.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"Пишут, что в Шебекино было громко. Пишут, что одна ракета сдетонировала во время запуска. Снова", – говорится в сообщении.
Пока в России не комментировали сообщения о взрывах в Белгородской области.
Напомним, вечером 24 сентября в районе аэропорта в российском Курске тоже были слышны звуки взрывов. В направлении аэродрома ехали пожарные машины.
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