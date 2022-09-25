Путин уже знает о поражении РФ в войне

По словам украинского президента, если у Украины будут танки от США, то и европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о поражении России в войне против Украины знает весь мир, который готов нам помогать и поддерживать до этого триумфального дня и дальше, а также глава Кремля Владимир Путин.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью CBS.

"Путин знает, он это чувствует, и его военное руководство ему докладывает. Он знает, что проигрывает войну. На поле боя Украина перехватила инициативу. Он не может объяснить своему обществу почему и ищет ответы на эти вопросы", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Кремль не понимает, что это вторая армия в мире, которая не способна победить Украину.

Зеленский напомнил, что Украину не взяли за 3 дня по замыслу Путина.

"Семь месяцев, как Россия пыталась оккупировать Украину, но не смогла. А теперь он должен оправдываться. Он должен принять меры для оправдания", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что танки от США очень необходимы. По его словам, если у Украины будут танки от США, то и европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками.

Также обратил внимание на то, что Россия хочет вызвать голод.

"Нам всем нужно пережить эту зиму. Это самая сложная зима. И я убежден, что если говорить об Украине, то вы видите, что происходит. Они блокировали порты, чтобы наше зерно не уходило в Африку, Азию, некоторые страны Европы, чтобы создать там хаос, политический хаос и голод. Они хотят вызвать голод", — отметил президент

Напомним, в Белом доме заявили, что США частно на очень высоком уровне сообщили российским властям, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для этого государства.

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