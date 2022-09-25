Путін вже знає про поразку РФ у війні - Зеленський

За словами українського президента, якщо Україна матиме танки від США, то і європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що про поразку Росії у війні проти України знає весь світ, який готовий нам допомагати та підтримувати до цього тріумфального дня і далі, а також і очільник Кремля Володимир Путін.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю CBS.
" Путін знає, він це відчуває, і його військове керівництво йому доповідає. Він знає, що програє війну. На полі бою Україна перехопила ініціативу. Він не може пояснити своєму суспільству чому, і шукає відповіді на ці питання", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що Кремль не розуміє, що це за друга армія в світі, яка не здатна перемогти Україну.
Зеленський нагадав, що Україну не взяли за 3 дні за задумом Путіна.
"Сім місяців, як росія намагалася окупувати Україну, але не змогла. А тепер він має виправдовуватися. Він повинен вжити заходів для виправдання", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що танки від США дуже необхідні. За його словами, якщо Україна матиме танки від США, то і європейські союзники також допоможуть нам деокупувати українські міста танками.
Також звернув увагу на те, що росія хоче викликати голод
"Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, що якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос, політичний хаос і голод. Вони хочуть викликати голод", - зазначив президент
Нагадаємо, в Білому домі заявили, що США приватно на дуже високому рівні повідомили російській владі, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для цієї держави.
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