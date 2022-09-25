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73-річна Алла Пугачова у сміливому міні запалила на вечірці

73-річна Алла Пугачова у сміливому міні запалила на вечірці

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73-річна Алла Пугачова у сміливому міні запалила на вечірці

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Російська співачка Алла Пугачова, яка наразі перебуває у Москві, показала, як проводить час у колі друзів.

Алла Пугачова, яка на початку вересня з Ізраїлю повернулася до Росії, аби відвести дітей до школи і слідом за чоловіком Максимом Галкіним попросила в іноагенти, не забуває й про відпочинок.

Так, днями 73-річна Алла Борисівна завітала на вечірку до своїх друзів. Домашній вечір організував Ігор Ніколаєв, з яким Пугачова давно товаришує.

Алла Пугачова / © instagram.com/igor_nikolaev_music
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Для вечірки примадонна обрала доволі сміливий образ – чорну мінісукню, яку доповнила чорними легінсами та чоботями такого  ж кольору. Талію виконавиця підкреслила широким чорним поясом.

Своєю чергою, шанувальники відзначили гарний вигляд Алли Пугачової: "Пишаюся Аллою", "Алла - красуня", "Алла Борисівна – велична жінка".

Алла Пугачова / © instagram.com/igor_nikolaev_music
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Нагадаємо, що коли Мінюст Росії визнав Максима Галкіна іноземним агентом за підтримку України і критику російської влади, Алла Пугачова також попросилася в іноагенти слідом за чоловіком. Після цього прохання артистку почали перевіряти російські спецслужби.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
779
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