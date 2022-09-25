63-річний Алек Болдвін увосьме став батьком та показав крихітну доню

Голлівудський актор Алек Болдвін, певно, вирішив по собі залишити слід не лише в кінематографі, а й в майбутньому поколінні.

Так, Алек Болдвін увосьме став батьком. Про поповнення у родині повідомила дружина 63-річної зірка стрічки "Тінь" Гіларія.

На сторінці в Instagram новоспечена матуся запостила зворушливе відео з новонародженою донечкою, де зображена разом з крихіткою у пологовому і вдома. Судячи з кадрів, старші діти Алека та Гіларії дуже тішилися появі сестрички.

"Вона тут! Ми дуже раді познайомити вас із здійсненням нашої маленької мрії, Іларія Каталіна Ірена. 22 вересня 2022 року. І вона, і я щасливі і здорові. Її брати і сестри проводять день, спілкуючись і вітаючи її в нашому домі. Щиро люблю вас усіх. Ми дуже раді відсвяткувати цю чудову новину разом з вами", - написала Гіларія Болдвін під відео.

Зазначимо, що Алек та Гіларія Болдвіни виховують 9-річну Кармен, 7-річного Рафаеля, 6-річного Леонардо, 4-річного Ромео, дворічного Едуардо та 1-річну Люсію. Також в актора є 26-річна донька-модель Айрленд від Кім Бесінгер.

Алек Болдвін з родиною / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 21 жовтня минулого року Алек Болдвін під час знімань фільму "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза. Зі свого боку, Болдвін заявив, що він направив пістолет на Гатчінс за вказівкою, але зброя вистрелила без натискання на курок.

Читайте також: