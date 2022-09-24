"Він - боягуз": російський опозиціонер спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

Путін після застосування ядерної зброї стане терористом номер один у світі.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів колишній депутат Держдуми РФ, який проголосував проти анексії Криму, український підприємець Ілля Пономарьов.

"Путін погрожує використати ядерну зброю у війні. Путін - боягуз. З одного боку, для боягуза наважитись на використання ядерної зброї - це важко. З іншого боку, якщо він буде у глухому куті, він може зробити все завгодно. Путін не застосовуватиме ядерну зброю проти США, бо це автоматичне знищення Росії. Що він може зробити в Україні? Кинути ядерну зброю на Київ? Використання тактичної ядерної зброї на фронті - це теж не логічно, бо воно не змінить ситуації там. Використання ядерної зброї - це самогубство. Путін буде прирівняний до Бен Ладена", - сказав Пономарьов.

Нагадаємо, Боррель вважає, що ядерний шантаж Путіна не варто недооцінювати.

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