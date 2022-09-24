Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Він - боягуз": російський опозиціонер спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

Дата публікації
Перегляди
380
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Він - боягуз": російський опозиціонер спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю

Фото: ТСН.ua

Російський диктатор Путін, опинившись у глухому куті, може застосувати проти України ядерну зброю.

Путін після застосування ядерної зброї стане терористом номер один у світі. 

Про це у коментарі ТСН.ua розповів колишній депутат Держдуми РФ, який проголосував проти анексії Криму, український підприємець Ілля Пономарьов.

"Путін погрожує використати ядерну зброю у війні. Путін - боягуз. З одного боку, для боягуза наважитись на використання ядерної зброї - це важко. З іншого боку, якщо він буде у глухому куті, він може зробити все завгодно. Путін не застосовуватиме ядерну зброю проти США, бо це автоматичне знищення Росії. Що він може зробити в Україні? Кинути ядерну зброю на Київ? Використання тактичної ядерної зброї на фронті - це теж не логічно, бо воно не змінить ситуації там. Використання ядерної зброї - це самогубство. Путін буде прирівняний до Бен Ладена", - сказав Пономарьов. 

Нагадаємо, Боррель вважає, що ядерний шантаж Путіна не варто недооцінювати

Читайте також:

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

Жданов: ядерна зброя напоготові, та що треба, щоб змінити хід війни

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація