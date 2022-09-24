Боррель вважає, що ядерний шантаж Путіна не варто недооцінювати

Російський диктатор Володимир Путін під час свого звернення до народу 21 вересня вибухнув погрозами світу застосувати ядерну зброю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати загрози, які озвучив "фюрер".

Таку думку він висловив в інтерв'ю ВВС.

"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна - загроза ядерною зброєю - це дуже погано", - наголосив він.

Боррель переконаний, що Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - зауважив верховний представник ЄС.

До слова, у своїй промов очільник Кремля сказав, мовляв, країни Заходу влаштували "ядерний шантаж" Росії. Відтак при загрозі територіальній цілісності вона готова "використати всі наявні в себе засоби".

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