Боррель считает, что ядерный шантаж Путина не стоит недооценивать

Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к народу 21 сентября разразился угрозами мира применить ядерное оружие.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает, что не стоит недооценивать угрозы, озвученные "фюрером".

Такое мнение он высказал в интервью BBC.

"Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина – угроза ядерным оружием – это очень плохо", – подчеркнул он.

Боррель убежден, что Россией необходимо добиться дипломатического соглашения об окончании войны. Впрочем, это должно произойти при условии, что будет соблюден суверенитет и территориальная целостность Украины.

"В противном случае война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война", — заметил верховный представитель ЕС.

К слову, при этом речей глава Кремля сказал, мол, страны Запада устроили "ядерный шантаж" России. Следовательно, при угрозе территориальной целостности она готова "использовать все имеющиеся у себя средства".

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