Погода в Україні: синоптик розповів, коли прийде потепління

Найближчими днями температура в Україні зміниться – прийде довгоочікуване потепління.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Стас Щедрін.

"Вже від завтра до України почнуть надходити гарячі повітряні маси з Сахари, тому 25-27 вересня на півдні країни, а від 27-28 вересня та орієнтовно до 6-7 жовтня, тепле повітря накриє всю Україну. У цей період температурні показники коливатимуться від +13+15 ночами та +23+29 в денні години, в Криму навіть до +32. Дещо прохолодніше буде на півночі країни - там температура коливатиметься в межах +7 +10 в ночі, +14+17 днями", - сказав він.

За його прогнозом, від 1 до 7 жовтня по всій країні очікується поступове припинення опадів, у більшості областей переважатиме малохмарна, тепла та суха погода. Але ближче до кінця першої десятиденки жовтня прохолода та дощі знов можуть повернутися.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року. А народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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