Вірменія - Україна: де дивитися матч Ліги націй і прогнози букмекерів

У суботу, 24 вересня, збірна України в рамках п'ятого туру Ліги націй сезону-2022/23 зустрінеться з командою Вірменії.

У суботу, 24 вересня , збірна України проведе матч 5-го туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 проти національної команди Вірменії. Перед цим "синьо-жовті" на виїзді розгромно програли шотландцям.

Поєдинок Вірменія - Україна відбудеться на Республіканському стадіоні в Єревані. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Де дивитися матч Вірменія - Україна

На території України поєдинок у прямому ефірі в межах інформаційного марафону "Єдині новини" покажуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Абоненти, що користуються супутниковим телебаченням, не зможуть подивитися цей матч на названих каналах. Крім того, поєдинок буде доступними для перегляду на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Також онлайн-трансляція гри Вірменія - Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Вірменія - Україна

Беззаперечним фаворитом поєдинку букмекери вважають українську команду. На перемогу підопічних Олександра Петракова можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия - 4,35. Перемога вірменів оцінюється коефіцієнтом 8,10.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Після гри з Вірменією команда Олександра Петракова в заключному поєдинку Ліги націй-2022/23 зустрінеться з Шотландією. Матч відбудеться 27 вересня у Кракові.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. У фіналі кваліфікації на мундіаль наша команда поступилася Уельсу (0:1).

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