США таємно попередили Росію про наслідки ядерного удару

Відповідні повідомлення з попередженням Кремлю надходили у приватному форматі.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, Вашингтон навмисно надсилав попередження у нечіткому форматі, тому Кремль переймається, як США можуть відреагувати на такий крок.

До надсилання повідомлень був залучений Державний департамент США, але офіційні особи не розповіли про їхній зміст, та хто їх доставляв.

Наразі невідомо, чи відправляли США нові особисті повідомлення керівництву РФ після виступу президент Володимира Путіна 21 вересня, коли він знову завуальованою пригрозив ядерною зброєю.

Видання зазначає, що впродовж багатьох років американські експерти-ядерники турбуються про те, що РФ може використовувати тактичну ядерну зброю меншого розміру, яка іноді називається "ядерною зброєю поля бою". Водночас наразі не зафіксовано переміщення РФ такого озброєння.

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