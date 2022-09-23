Окупанти продають техніку: до Миколаєва прибув перший куплений "Тигр"

Військові армії агресорки Росії розпочали продавати свою техніку.
Тепер оснащення українських захисників поповнюють не лише завдяки "трофеям". До Миколаєва прибув перший бронеавтомобіль "Тигр", куплений в окупанта.
Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"У нас поповнення в результаті спецоперації. У нас з'явився ще один "Тигр". "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою. Пам'ятаєте, ми писали про те, що купуємо техніку? Ну, ось цей "Тигр", який приїхав уже не віджатий, а куплений", - розповів Кім.
За його словами, російська техніка не в кращому стані. Втім, її приведуть до ладу і відправлять в бій. "Набагато легше не на похоронні росіянам купувати "Ладу". Можна продати техніку, залишитися живим, приїхати додому і купити собі цю смердючу "Ладу", - додав голова Миколаївщини.
Як повідомлялося, українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули трофей - броньовану вантажівку окупантів "Урал" моделі "Торнадо-У". За словами українських бійців, вантажівка окупантів практично нова, у салоні крісла покриті ще поліетиленом.
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