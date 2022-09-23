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Окупанти продають техніку: до Миколаєва прибув перший куплений "Тигр"

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Окупанти продають техніку: до Миколаєва прибув перший куплений "Тигр"

Ілюстративне фото.

Військові армії агресорки Росії розпочали продавати свою техніку.

Тепер оснащення українських захисників поповнюють не лише завдяки "трофеям". До Миколаєва прибув перший бронеавтомобіль "Тигр", куплений в окупанта.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У нас поповнення в результаті спецоперації. У нас з'явився ще один "Тигр". "Тигр" у нас уже третій, але перший за такою процедурою. Пам'ятаєте, ми писали про те, що купуємо техніку? Ну, ось цей "Тигр", який приїхав уже не віджатий, а куплений", - розповів Кім.

За його словами, російська техніка не в кращому стані. Втім, її приведуть до ладу і відправлять в бій. "Набагато легше не на похоронні росіянам купувати "Ладу". Можна продати техніку, залишитися живим, приїхати додому і купити собі цю смердючу "Ладу", - додав голова Миколаївщини. 

Як повідомлялося, українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій здобули трофей - броньовану вантажівку окупантів "Урал" моделі "Торнадо-У". За словами українських бійців, вантажівка окупантів практично нова, у салоні крісла покриті ще поліетиленом.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2659
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