США тайно предупредили Россию о последствиях ядерного удара

В течение нескольких месяцев США предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия.

Соответствующие сообщения с предупреждением в Кремль поступали в приватном формате.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Вашингтон намеренно посылал предупреждения в нечетком формате, поэтому Кремль переживает, как США могут отреагировать на такой шаг.

К отправке сообщений был привлечен Государственный департамент США, но официальные лица не рассказали об их содержании и кто их доставлял.

Пока неизвестно, отправляли ли США новые личные сообщения руководству РФ после выступления президент Владимира Путина 21 сентября, когда он снова завуалированной пригрозил ядерным оружием.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоятся о том, что РФ может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое иногда называется "ядерным оружием поля боя". В то же время, пока не зафиксировано перемещение РФ такого вооружения.

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