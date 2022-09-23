Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США тайно предупредили Россию о последствиях ядерного удара

Дата публикации
Просмотры
1961
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США тайно предупредили Россию о последствиях ядерного удара

Фото: Associated Press

В течение нескольких месяцев США предупреждали Москву о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия.

Соответствующие сообщения с предупреждением в Кремль поступали в приватном формате.

Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Вашингтон намеренно посылал предупреждения в нечетком формате, поэтому Кремль переживает, как США могут отреагировать на такой шаг.

К отправке сообщений был привлечен Государственный департамент США, но официальные лица не рассказали об их содержании и кто их доставлял.

Пока неизвестно, отправляли ли США новые личные сообщения руководству РФ после выступления президент Владимира Путина 21 сентября, когда он снова завуалированной пригрозил ядерным оружием.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет американские эксперты-ядерщики беспокоятся о том, что РФ может использовать тактическое ядерное оружие меньшего размера, которое иногда называется "ядерным оружием поля боя". В то же время, пока не зафиксировано перемещение РФ такого вооружения.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация