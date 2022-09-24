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В районе аэропорта Курска слышны звуки взрывов

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В районе аэропорта Курска слышны звуки взрывов

Фото: pixabay.com

В районе аэропорта в российском Курске вечером 24 сентября слышны звуки взрывов. В направлении аэропорта отправились пожарные машины.

О серии взрывов в районе аэропорта пишут местные и некоторые украинские паблики.

"Сообщают о серии взрывов в Курском аэропорту, на россии! Неужели этиловые мобилизованные воины закурили где-нибудь на заправке?" – говорится в сообщении Telegram-канала "Оперативный ВСУ".

"В сторону аэропорта едут пожарные. Официальной информации пока нет. Очень громко в небе в районе аэропорта – сообщают подписчики", – пишет Telegram-канал "Типичный Курск".

Напомним, 24 сентября взрывы раздавались в районе оккупированного Мелитополя, а также в районе Мариуполя и Бердянска.

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