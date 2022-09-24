Взрыв прогремел в центре оккупированного Бердянска

После этого оккупанты устроили в городе облавы.

Об этом сообщили в горсовете.

"Громкий взрыв прогремел в Бердянске. Жители сообщают, что звук раздавался из центра города", – говорится в заявлении.

Позже в мэрии сообщили, что после этого российские захватчики устроили облавы и частично перекрыли движение в районе спуска по Мелитопольскому шоссе. Оккупанты принялись проверять все авто и пешеходов в районе автовокзала.

Местные жители говорят, что, скорее всего, причиной взрыва был не прилет ракеты.

Напомним, в этот же день два громких взрыва прогремели в Мариупольском районе, а в самом городе работала ПВО оккупантов.