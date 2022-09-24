Взрыв прогремел в центре оккупированного Бердянска

В центре оккупированного Бердянска 24 сентября раздался громкий взрыв.
После этого оккупанты устроили в городе облавы.
Об этом сообщили в горсовете.
"Громкий взрыв прогремел в Бердянске. Жители сообщают, что звук раздавался из центра города", – говорится в заявлении.
Позже в мэрии сообщили, что после этого российские захватчики устроили облавы и частично перекрыли движение в районе спуска по Мелитопольскому шоссе. Оккупанты принялись проверять все авто и пешеходов в районе автовокзала.
Местные жители говорят, что, скорее всего, причиной взрыва был не прилет ракеты.
Напомним, в этот же день два громких взрыва прогремели в Мариупольском районе, а в самом городе работала ПВО оккупантов.