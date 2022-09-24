Вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська

Після цього окупанти влаштували у місті облави.

Про це поінформували в міськраді.

"Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста", – йдеться в заяві.

Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе. Окупанти взялися перевіряти всі авто та пішоходів у районі автовокзалу.

Місцеві жителі кажуть, що скоріш за все, причиною вибуху був не приліт ракети.

Нагадаємо, цього ж дня два гучних вибухи пролунали в Маріупольському районі, а в самому місті працювала ППО окупантів.