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Вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська

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Вибух прогримів у центрі окупованого Бердянська

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

У центрі окупованого Бердянська 24 вересня пролунав гучний вибух.

Після цього окупанти влаштували у місті облави.

Про це поінформували в міськраді.

"Гучний вибух пролунав у Бердянську. Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста", – йдеться в заяві.

Згодом у мерії повідомили, що після цього російські загарбники влаштували облави та частково перекрили рух в районі спуску по Мелітопольского шосе. Окупанти взялися перевіряти всі авто та пішоходів у районі автовокзалу.

Місцеві жителі кажуть, що скоріш за все, причиною вибуху був не приліт ракети.

Нагадаємо, цього ж дня два гучних вибухи пролунали в Маріупольському районі, а в самому місті працювала ППО окупантів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1649
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