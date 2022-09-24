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Два гучних вибухи пролунали в Маріупольському районі

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Два гучних вибухи пролунали в Маріупольському районі

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У Маріупольському районі ввечері 24 вересня прогриміли два гучних вибухи. Окрім того, у місті спрацювала протиповітряна оборона окупантів.

Вибухи було чутно в районі Юрївка/Урзуф.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі.

"Маріуполь. 17:08 та 17:18 – два гучших вибухи в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф. 19:02 Маріуполь. Спрацювала ППО (стоїть прямо в місті)", – йдеться в заяві.

"Гарні передвісники повернення додому. В Україну", ­– зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, після дуже низької "явки" на російських псевдореферендумах у Маріуполі, окупанти почали погрожувати містянам, аби ті йшли на "голосування".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4190
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