Два громких взрыва прогремели в Мариупольском районе

В Мариупольском районе вечером 24 сентября прогремели два громких взрыва. Кроме того, в городе сработала противовоздушная оборона оккупантов.

Взрывы были слышны в районе Юрьевка/Урзуф.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети.

"Мариуполь. 17:08 и 17:18 – два громких взрыва в Мариупольском районе в районе Юрьевка/Урзуф. 19:02 Мариуполь. Сработала ПВО (стоит прямо в городе)", – говорится в заявлении.

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"Хорошие предвестники возвращения домой. В Украину", – заметил Андрющенко.

Напомним, после очень низкой "явки" на российских псевдореферендумах в Мариуполе, оккупанты начали угрожать горожанам, чтобы те шли на "голосование".

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