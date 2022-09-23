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В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети

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В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети

Фото: Мариупольский горсовет

В горсовете отмечают, что Россия продолжает убивать украинских детей.

В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, ранены дети.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Пожар в школе №45 из-за детонации снаряда. Это случилось, когда туда полезли дети. Дети ранены, их состояние неизвестно", — говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что Россия продолжает убивать украинских детей.

"Такое "качество" разминирования, потому что им безразлична безопасность мариупольцев", - добавили в горсовете.

Напомним, более 1162 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. С начала войны российские оккупанты убили в Украине 391 ребенка, более 767 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

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