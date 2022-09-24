Російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів

Російські засоби масової пропаганди вже поширюють інформацію з попередніми результатами фейкових "референдумів" на окупованих територіях України.

Посилаються в Росії на начебто телефонне опитування, проведене Інститутом соціального маркетингу.

У вигадках пропагандистів йдеться, що нібито "абсолютна більшість жителів Запорізької та Херсонської областей, а також "республік" Донбасу підтримують входження до складу Росії за підсумками "референдумів".

Ось, яку кількість "голосів" "намалювали" по областях:

Запорізька область – 84% – за, 1% – проти, ще 15% – утрималися;

Херсонська область – 83% – за, 1% – проти, ще 16% – утрималися;

"ДНР" – 94% – за, жодного голосу – проти, 6% – утрималися;

"ЛНР" – 97% – за, жодного голосу – проти, 3% – утрималися.

Фото з соцмереж

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його держава ніколи не визнає результати "референдумів" на окупованих територіях України та їхню анексію Росією.

У США також пообіцяли Росії тяжкі санкції, якщо та вдасться до анексії українських територій.