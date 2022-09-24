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Російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів

Дата публікації
Перегляди
2005
Час на прочитання
1 хв
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Російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів

Фото з соцмереж

Російські засоби масової пропаганди вже поширюють інформацію з попередніми результатами фейкових "референдумів" на окупованих територіях України.

Посилаються в Росії на начебто телефонне опитування, проведене Інститутом соціального маркетингу.

У вигадках пропагандистів йдеться, що нібито "абсолютна більшість жителів Запорізької та Херсонської областей, а також "республік" Донбасу підтримують входження до складу Росії за підсумками "референдумів".

Ось, яку кількість "голосів" "намалювали" по областях:

  • Запорізька область – 84% – за, 1% – проти, ще 15% – утрималися;
  • Херсонська область – 83% – за, 1% – проти, ще 16% – утрималися;
  • "ДНР" – 94% – за, жодного голосу – проти, 6% – утрималися;
  • "ЛНР" – 97% – за, жодного голосу – проти, 3% – утрималися.
Фото з соцмереж / ©
Фото з соцмереж

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що його держава ніколи не визнає результати "референдумів" на окупованих територіях України та їхню анексію Росією.

У США також пообіцяли Росії тяжкі санкції, якщо та вдасться до анексії українських територій.

"Пажалуста, вихадітє галасавать", – як рашисти з автоматами шукали охочих прийти на "референдум"

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2005
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