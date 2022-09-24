На Луганщині під час "референдуму" людям видають паспорти РФ, а чоловікам – повістки

Так зване "голосування" у області більше націлене на мобілізацію чоловіків.

У луганській області під час так званого "референдуму" людям видають паспорти Російської Федерації, а чоловікам роздають повістки.

Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це більше схоже на якесь соцопитування, щоправда, опитування – під дулами автоматів. Бо коли до вас у квартиру ломляться якісь люди, якщо ти не відчиняєш, загрожують виламати двері. Відкриваєш, заходять і дають картонку: "Ви за нею сховайтеся і поставте галочку". А позаду стоять озброєні люди. Ставиш "проти", тебе записують у якийсь блокнотик. Ставиш галочку "за" – "Вітаємо!". Вам ще видають і паспорт. А якщо ви чоловік, то за паспортом слідує ще й повістка", - розповів він.

Він додав, що псевдоголосування більше націлене на мобілізацію. До того ж, міста закрили на в'їзд та виїзд.

Також, за його словами, працівникам бюджетних організацій погрожують звільненням у разі неявки на "референдум".

Нагадаємо, росіяни практикують на Херсонщині "сімейне голосування" на "референдумі".

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