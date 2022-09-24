У Китаї знайшли 3000-річну золоту похоронну маску

У Китаї, на річці Хуанхе, археологи знайшли золоту похоронну маску, датовану династією Шан (1600-1046 рр. до н.е.)

У гробниці перебувало безліч артефактів та зброї з бронзи та нефриту, але найбільше виділялася золота похоронна маска.

Про це пише Ancient Origins.

Знайдена в стародавній дворянській гробниці в Чженчжоу маска була не єдиною знахідкою. Вчені натрапили і на інші реліквії та артефакти (всього близько 200) династії Шан, які проливають світло на ритуали навколо церемонії смерті та поховання.

Золота маска важить близько 40 г і має розміри 18,3 х 14,5 см — досить велика, щоб закрити обличчя дорослої людини. Водночас ці рідкісні відкриття в Чженчжоу показують, що для народу Шан золото відігравало важливу роль, що ще більше розширює розуміння фахівців про цю давню та загадкову культуру.

Раніше стало відомо, що у Празі вчені виявили залишки круглих споруд кам'яного віку. Головна їхня особливість полягає в тому, що вони старші за Стоунхендж і єгипетські піраміди.

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