"Пройшов 7 кіл пекла": український боксер загинув під час теракту у Оленівці

Український боксер Станіслав Артеменко, який захищав "Азовсталь", загинув під час російського обстрілу колонії в Оленівці.

Українського боксера Станіслава Артеменка було вбито під час російського теракту в Оленівці.

Про смерть спортсмена повідомив його тренер Валентин Головко.

Артеменко брав участь в обороні “Азовсталі” у Маріуполі.

"Він пройшов сім кіл пекла, війну, бої на Азовсталі, полон і віроломне підступне вбивство в Оленівці 29.07.2022", - розповів Головко.

У загиблого героя залишилась хвора онкологією мама та бабуся.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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