"Пройшов 7 кіл пекла": український боксер загинув під час теракту у Оленівці

Український боксер Станіслав Артеменко, який захищав "Азовсталь", загинув під час російського обстрілу колонії в Оленівці.
Українського боксера Станіслава Артеменка було вбито під час російського теракту в Оленівці.
Про смерть спортсмена повідомив його тренер Валентин Головко.
Артеменко брав участь в обороні “Азовсталі” у Маріуполі.
"Він пройшов сім кіл пекла, війну, бої на Азовсталі, полон і віроломне підступне вбивство в Оленівці 29.07.2022", - розповів Головко.
У загиблого героя залишилась хвора онкологією мама та бабуся.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.
Читайте також:
Із полону рашистів звільнили українського арбітра-нейрохірурга, який рятував поранених у Маріуполі
Фанат "Карпат" загинув, боронячи Україну від російських окупантів
Львівський кікбоксер загинув, захищаючи Україну від російських окупантів