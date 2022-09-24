"Росія не розуміє, що робити після проведення "референдумів" - експерт

ЗСУ продовжують звільняти тимчасово окуповані території, і роботитмуть це і там, де пройдуть псевдореферендуми Кремля.

Всі "референдуми" Росії не мають жодної юридичної сили, як на рівні законодавства України, так і на міжнародному. Вони не мають жодної юридичної сили навіть на рівні законодавства Російської Федерації.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко

За словами експерта, Росія намагається змінювати законодавство в реаліях війни, як от зміни до Конституції, інші поправки, які вони вносять у закони. Проте це не вирішує тієї проблематики, яка існує для російських окупаційних військ.

"Вони не можуть отримувати ту територію, яку звільняють ЗСУ. Ну ось вони провели "референдум", що вони зроблять надалі. От наприклад, 146% Херсонської, Запорізької областей підтримали приєднання до Російської Федерації. А через місяць ЗСУ звільняють правобережну частину Херсоської області та розпочинають звільнення Запорізької області, звільняють лівобережну частину Херсонської області, що робитиме Росія, оголосить Україні війну, введуть війська? Ну дійсно, що вони зроблять, чим вони можуть погрожувати?", - зазначив він.

За словами Коваленка, всі ці "референдуми" лише посилюють санкційний тиск на Росію. А російська влада на сьогодні не може раціонально та логічно розглядати свої кроки, які вони повинні здійснювати найближчим часом.

Нагадаємо, США вже мають дані про те, які результати "референдумів" на окупованих українських територіях оголосить Росія.

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