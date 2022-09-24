"Россия не понимает, что делать после проведения "референдумов" – эксперт

ВСУ продолжают освобождать временно оккупированные территории, и будут делать это и там, где пройдут псевдореферендумы Кремля.

Все "референдумы" России не имеют никакой юридической силы, как на уровне законодательства Украины, так и на международном. Они не имеют никакой юридической силы даже на уровне законодательства Российской Федерации.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, Россия пытается изменять законодательство в реалиях войны, как изменения в Конституцию, другие поправки, которые они вносят в законы. Однако это не решает проблему, которая существует для российских оккупационных войск.

"Они не могут получать ту территорию, которую освобождают ВСУ. Ну вот они провели "референдум", что они сделают в дальнейшем. Вот, например, 146% Херсонской, Запорожской областей поддержали присоединение к Российской Федерации. А через месяц ВСУ освобождают правобережную часть Херсонской области и начинают освобождение Запорожской области, освобождают левобережную часть Херсонской области, что будет делать Россия, объявит Украине войну, введут войска? Ну, действительно, что они сделают, чем они могут угрожать?", — отметил он.

По словам Коваленко, все эти "референдумы" лишь усиливают санкционное давление на Россию. А российские власти на сегодняшний день не могут рационально и логично рассматривать свои шаги, которые они должны предпринимать в ближайшее время.

Напомним, у США уже есть данные о том, какие результаты "референдумов" на оккупированных украинских территориях объявит Россия.

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