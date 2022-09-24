У районі аеропорту Курська чутно звуки вибухів

У районі аеропорту в російському Курську ввечері 24 вересня чутно звуки вибухів. У напрямку летовища вирушили пожежні машини.

Про серію начебто вибухів у районі аеропорту пишуть місцеві та деякі українські пабліки.

"Повідомляють про серію вибухів в Курському аеропорту, на росії! Невже етилові мобілізовані воїни закурили десь на заправці?" – йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Оперативний ЗСУ".

"У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту – повідомляють підписники", – пише Telegram-канал "Типичный Курск".

Нагадаємо, 24 вересня вибухи лунали в районі окупованого Мелітополя, а також у районі Маріуполя і Бердянська.

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