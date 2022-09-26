В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: відео

В Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.

Жителі міста ввечері чули звуки вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне" та користувачі соціальних мереж.

За попередніми даними, Одесу росіяни вкотре атакували іранськими дронами-камікадзе.

В ОК "Південь" повідомили, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Наразі офіційних повідомлень про те, що саме збили в Одесі немає.

Нагадаємо, Україну масово атакують іранські дрони Mohajer-6 та Shahed 136.

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