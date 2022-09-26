Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: відео

Дата публікації
Перегляди
2047
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: відео

Скриншот із відео

В Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.

Жителі міста ввечері чули звуки вибухів після оголошення повітряної тривоги. 

Про це повідомляє "Суспільне" та користувачі соціальних мереж. 

За попередніми даними, Одесу росіяни вкотре атакували іранськими дронами-камікадзе. 

В ОК "Південь" повідомили, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони. 

Наразі офіційних повідомлень про те, що саме збили в Одесі немає. 

Нагадаємо, Україну масово атакують іранські дрони Mohajer-6 та Shahed 136

Читайте також:

На Одещині влаштували перегони для найменших

На Одещині влаштували перегони для найменших

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2047
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація