В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи: відео

В Одесі у понеділок, 26 вересня, пролунали вибухи.
Жителі міста ввечері чули звуки вибухів після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне" та користувачі соціальних мереж.
За попередніми даними, Одесу росіяни вкотре атакували іранськими дронами-камікадзе.
В ОК "Південь" повідомили, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони.
Наразі офіційних повідомлень про те, що саме збили в Одесі немає.
Нагадаємо, Україну масово атакують іранські дрони Mohajer-6 та Shahed 136.
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